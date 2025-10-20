Gewinne in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Montag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.03 Prozent höher bei 2’036.20 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0.036 Prozent stärker bei 2’036.41 Punkten, nach 2’035.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’044.90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’031.54 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1’994.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SLI auf 1’988.84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, mit 2’011.71 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.97 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 6.53 Prozent auf 11.58 CHF), Holcim (+ 2.25 Prozent auf 67.38 CHF), Julius Bär (+ 1.18 Prozent auf 53.30 CHF), Logitech (+ 0.98 Prozent auf 86.86 CHF) und Partners Group (+ 0.91 Prozent auf 975.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Roche (-1.20 Prozent auf 280.30 CHF), Nestlé (-1.04 Prozent auf 83.95 CHF), Adecco SA (-0.68 Prozent auf 23.36 CHF), VAT (-0.50 Prozent auf 336.30 CHF) und Swiss Life (-0.35 Prozent auf 854.60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3’433’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 244.180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11.03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Zurich Insurance lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.99 Prozent.

Redaktion finanzen.ch