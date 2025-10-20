Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.2%  SPI 17’338 -0.1%  Dow 46’398 0.5%  DAX 24’227 1.7%  Euro 0.9231 -0.1%  EStoxx50 5’672 1.2%  Gold 4’302 1.2%  Bitcoin 88’072 2.2%  Dollar 0.7923 0.0%  Öl 60.7 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Merck-Aktie
Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
BayWa-Aktie in Rot: Verkauf von Cefetra geplatzt
Novartis-Aktie dennoch leichter: Pluvicto verlängert Zeit ohne Krankheitsfortschritt - Eröffnung von Antikörper-Produktionsanlage
UBS-Aktie gibt nach: Technische Störung bei Twint und E-Banking
Suche...

VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

SLI-Kursentwicklung 20.10.2025 15:58:18

Gewinne in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne

Gewinne in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne

Heute legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Holcim
67.26 CHF 1.94%
Kaufen Verkaufen

Am Montag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.03 Prozent höher bei 2’036.20 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0.036 Prozent stärker bei 2’036.41 Punkten, nach 2’035.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’044.90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’031.54 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1’994.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SLI auf 1’988.84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, mit 2’011.71 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.97 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 6.53 Prozent auf 11.58 CHF), Holcim (+ 2.25 Prozent auf 67.38 CHF), Julius Bär (+ 1.18 Prozent auf 53.30 CHF), Logitech (+ 0.98 Prozent auf 86.86 CHF) und Partners Group (+ 0.91 Prozent auf 975.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Roche (-1.20 Prozent auf 280.30 CHF), Nestlé (-1.04 Prozent auf 83.95 CHF), Adecco SA (-0.68 Prozent auf 23.36 CHF), VAT (-0.50 Prozent auf 336.30 CHF) und Swiss Life (-0.35 Prozent auf 854.60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3’433’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 244.180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11.03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Zurich Insurance lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.99 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten