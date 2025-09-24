RWE Aktie 355277 / US74975E3036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.09.2025 11:01:39
Totalenergies investiert 4,5 Mrd Euro in französischen Windpark
Von Billy Gray
DOW JONES--Der französische Energiekonzern Totalenergies hat gemeinsam mit RWE in einer Windkraft-Ausschreibung den Zuschlag zum Bau und Betrieb eines Offshore-Windparks in Frankreich erhalten. Die Investition in die Planung, den Bau und den Betrieb des Windparks Centre Manche 2 werde sich auf insgesamt rund 4,5 Milliarden Euro belaufen, teilte Totalenergies mit. Dies sei die grösste Investition des Konzerns in Frankreich seit 30 Jahren. Der 1,5-Gigawatt-Windpark vor der Küste der Normandie soll mehr als eine Million Haushalte mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen.
RWE habe im Zuge einer strategischen Überprüfung seiner Investitionen den Wunsch geäussert, aus dem Konsortium auszusteigen, vorbehaltlich der Zustimmung der französischen Behörden. Totalenergies werde das Projekt aber in jedem Fall weiterverfolgen, alle Verpflichtungen des Konsortiums übernehmen und vorschlagen, einen neuen Partner in das Projekt aufzunehmen, teilte der Konzern weiter mit.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2025 05:02 ET (09:02 GMT)
Nachrichten zu RWE AG (spons. ADRs)
|
08.09.25
|RWE-Aktie gewinnt: RWE findet Investvor für Amprion-Anteil - Milliarden fürs Stromnetz (finanzen.ch)
|
01.07.25
|RWE-Aktie höher: RWE und Kronos Titan kooperieren bei Solarstrom in Nordenham (Dow Jones)
|
12.06.25
|RWE-Aktie im Plus: RWE erzielt hohe Nachfrage bei Hybridanleihe (Dow Jones)
|
28.05.25
|Kleinbauer scheitert mit Klimaklage gegen RWE vor dem OLG Hamm (Dow Jones)
|
15.05.25