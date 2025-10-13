EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.10.2025 / 12:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 – Zwischenmeldung Nr. 1



Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis zum 10. Oktober 2025 wurden insgesamt 76.280 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 07.10.2025 XETR 18.388 39,7804 € 731.482,00 € 08.10.2025 XETR 18.794 40,5781 € 762.624,81 € 09.10.2025 XETR 19.500 40,6328 € 792.339,60 € 10.10.2025 XETR 19.598 40,6520 € 796.697,90 €

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschliesslich 10. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 76.280 Stück.



Essen, 13. Oktober 2025

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand