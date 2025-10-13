RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
13.10.2025 12:08:03
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 – Zwischenmeldung Nr. 1
Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis zum 10. Oktober 2025 wurden insgesamt 76.280 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschliesslich 10. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 76.280 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|www.rwe.com
|EQS News-Service
2211950 13.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu RWE AG St.
12:08
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
12:08
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
10.10.25
|EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Mag. Dr. h.c. Monika Kircher, buy (EQS Group)
|
10.10.25
|EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Mag. Dr. h.c. Monika Kircher, Kauf (EQS Group)
10.10.25
|EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Mag. Dr. h.c. Monika Kircher, sell (EQS Group)
10.10.25
|EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Mag. Dr. h.c. Monika Kircher, Verkauf (EQS Group)
09.10.25
|RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy (finanzen.ch)
09.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|09.10.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live TickerEntspannungssignale von der Zollfront: SMI stabil -- DAX erholt sich zum Wochenstart -- Börsen in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Start der neuen Handelswoche etwas höher. Auch am deutschen Markt sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in China dominierten zum Wochenstart die Bären.