13.10.2025 12:08:03
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Employee share programme Germany 2025 – Interim report No. 1
In the period from 6 October 2025 to 10 October 2025, a total of 76,280 shares were purchased under the German employee share programme of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 22 August 2025 in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
The shares were acquired exclusively through the stock exchange by a credit institution commissioned by the company as follows:
The total volume of shares acquired under the German employee share programme in the time period from 6 October 2025 until and including 10 October 2025 amounts to 76,280 shares.
Essen, 13 October 2025
RWE Aktiengesellschaft
13.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Germany
|Internet:
|www.rwe.com
|End of News
|EQS News Service
|
2211950 13.10.2025 CET/CEST
Analysen zu RWE AG St.
|09.10.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
