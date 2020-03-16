RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
23.18CHF
-12.88CHF
-35.72 %
16.03.2020
SWX
19.09.2025 11:02:08
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo verschaffe dem Versorger finanziellen Spielraum, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für den Gewinn je Aktie 2027 und 2030 seien durch die Flexibilität der Kapitalverwendung untermauert./rob/mf/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.24 €
|
Abst. Kursziel*:
19.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.81%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
