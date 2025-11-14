freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Lukrative freenet-Investition?
|
14.11.2025 10:02:13
TecDAX-Papier freenet-Aktie: Wäre eine Investition in freenet von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Bei einem frühen freenet-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades freenet-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die freenet-Aktie bei 28.32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 353.107 freenet-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 9’915.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.08 EUR belief. Mit einer Performance von -0.85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
freenet wurde am Markt mit 3.29 Mrd. Euro bewertet. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des freenet-Papiers bei 68.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
