Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’714 -0.2%  SPI 17’480 -0.4%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9207 -0.2%  EStoxx50 5’703 -0.7%  Gold 4’175 0.1%  Bitcoin 76’916 -2.8%  Dollar 0.7919 -0.1%  Öl 63.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Bitcoin unter 100'000 US-Dollar - Verkaufswelle erschüttert den Kryptomarkt
Swiss Re-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Swiss Re-Aktie
Alphabet-Aktie in Rot: EU droht mit Zerschlagung - Google reagiert mit umfassenden Änderungen
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr verdient
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
eToro entdecken

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative freenet-Investition? 14.11.2025 10:02:13

TecDAX-Papier freenet-Aktie: Wäre eine Investition in freenet von vor einem Jahr rentabel gewesen?

TecDAX-Papier freenet-Aktie: Wäre eine Investition in freenet von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Bei einem frühen freenet-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

freenet
25.78 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades freenet-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die freenet-Aktie bei 28.32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 353.107 freenet-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 9’915.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.08 EUR belief. Mit einer Performance von -0.85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

freenet wurde am Markt mit 3.29 Mrd. Euro bewertet. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des freenet-Papiers bei 68.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: freenet