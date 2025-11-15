Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr gekostet hätte

Anzeige

Am 14.11.2024 kostete Internet Computer 7.978 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125.34 Internet Computer. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 678.53 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 5.413 USD belief. Mit einer Performance von -32.15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.10.2025 bei 2.891 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net