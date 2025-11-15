Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’080 -2.2%  Bitcoin 75’439 -4.6%  Dollar 0.7949 0.3%  Öl 64.2 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Dogecoin im Rückwärtsgang - warum der aktuelle Einbruch langfristig Chancen bieten könnte
Tesla-Aktie im Fokus: Zugang zu weiteren Drittanbieter-Ladestationen erweitert
S&P 500 bleibt fest in Tech-Hand - Apple & Microsoft & Co. treiben Gewinne
Relief-Aktie: Aktionäre winken Fusion mit NeuroX durch
Warum die Microsoft-Aktie trotz glänzender Quartalszahlen an Wert verliert
Suche...
Plus500 Depot
Investmentbeispiel 15.11.2025 11:03:08

Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Internet Computer Anlegern gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 14.11.2024 kostete Internet Computer 7.978 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125.34 Internet Computer. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 678.53 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 5.413 USD belief. Mit einer Performance von -32.15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.10.2025 bei 2.891 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

Inside Krypto

10:33Finixio Crypto Logo Ethereum: Jetzt wird’s gefährlich
10:07Finixio Crypto Logo Krypto News: Das gab’s noch nie
09:54Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Tiefgehende Analyse des aufkommenden Bitcoin Layer 2 Skalierungsnetzwerks
09:32Finixio Crypto Logo Alibaba erwägt tokenisierte USD/EUR-Abrechnungen mit JPMorgan
14.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper? Das schnellste Bitcoin Layer-2-Netzwerk, das die Skalierbarkeit der Blockchain revolutioniert
14.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper? Das schnellste Bitcoin Layer-2-Netzwerk, das die Skalierbarkeit der Blockchain revolutioniert
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025