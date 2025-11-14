Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Generalversammlung 14.11.2025 22:56:36

Relief-Aktie: Aktionäre winken Fusion mit NeuroX durch

Relief-Aktie: Aktionäre winken Fusion mit NeuroX durch

Die Aktionäre von Relief Therapeutics haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Fusion mit NeuroX zugestimmt.

Ausserdem hiessen sie wie beantragt eine Kapitalerhöhung und eine Namensänderung gut.

Alle Vorschläge des Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der geplanten Fusion mit NeuroX seien von den Aktionären angenommen worden, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die Zusammenlegung der beiden Firmen soll nun noch im Dezember 2025 abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird Relief Therapeutics in MindMaze Therapeutics umbenannt, wie bereits Anfang Oktober mitgeteilt wurde.

Gemäss den Vertragsbedingungen werden die Aktionäre von NeuroX alle ihre NeuroX-Aktien in Relief einbringen und dafür neu ausgegebene, an der SIX kotierte Relief-Aktien im festen Umtauschverhältnis von 140 Relief-Aktien pro NeuroX-Aktie erhalten. Hierfür werde Relief 140 Millionen neue Stammaktien ausgeben. Nach der Transaktion halten die NeuroX-Aktionäre etwa 91,75 Prozent und die bestehenden Relief-Aktionäre etwa 8,25 Prozent des ausstehenden Kapitals von Relief.

Am 25. November werden die beiden Unternehmen an einer Medienkonferenz weitere Informationen zu den gemeinsamen Plänen verkünden.

Genf (awp)

Weitere Links:

Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma

Bildquelle: Relief Therapeutics

