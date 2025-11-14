Relief-Aktie: Aktionäre winken Fusion mit NeuroX durch

Ausserdem hiessen sie wie beantragt eine Kapitalerhöhung und eine Namensänderung gut.

Alle Vorschläge des Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der geplanten Fusion mit NeuroX seien von den Aktionären angenommen worden, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die Zusammenlegung der beiden Firmen soll nun noch im Dezember 2025 abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird Relief Therapeutics in MindMaze Therapeutics umbenannt, wie bereits Anfang Oktober mitgeteilt wurde.

Gemäss den Vertragsbedingungen werden die Aktionäre von NeuroX alle ihre NeuroX-Aktien in Relief einbringen und dafür neu ausgegebene, an der SIX kotierte Relief-Aktien im festen Umtauschverhältnis von 140 Relief-Aktien pro NeuroX-Aktie erhalten. Hierfür werde Relief 140 Millionen neue Stammaktien ausgeben. Nach der Transaktion halten die NeuroX-Aktionäre etwa 91,75 Prozent und die bestehenden Relief-Aktionäre etwa 8,25 Prozent des ausstehenden Kapitals von Relief.

Am 25. November werden die beiden Unternehmen an einer Medienkonferenz weitere Informationen zu den gemeinsamen Plänen verkünden.

Genf (awp)