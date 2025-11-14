|Investment-Tipp
14.11.2025 11:43:45
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens Energy-Aktie
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach den neuen Mittelfristzielen von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nun gut 15 Prozent Spielraum für den operativen Ergebniskonsens für das Geschäftsjahr 2028.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:27 Uhr 10.0 Prozent im Plus bei 111.15 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7.96 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1’456’877 Siemens Energy-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 legte der Anteilsschein um 120.6 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
