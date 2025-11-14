Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach den neuen Mittelfristzielen von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nun gut 15 Prozent Spielraum für den operativen Ergebniskonsens für das Geschäftsjahr 2028.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:27 Uhr 10.0 Prozent im Plus bei 111.15 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7.96 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1’456’877 Siemens Energy-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 legte der Anteilsschein um 120.6 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

