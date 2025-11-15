VeChain: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Anzeige

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0.024260 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 412’195.04 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 14.11.2025 6’405.00 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0.015539 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35.95 Prozent.

Bei 0.014054 USD erreichte VET am 04.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0.078697 USD.

