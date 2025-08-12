TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert am Dienstagmittag

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.98 Prozent auf 3’731.81 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 628.784 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.190 Prozent stärker bei 3’775.79 Punkten, nach 3’768.62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’783.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’728.53 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’914.30 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bei 3’796.70 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.08.2024, einen Wert von 3’260.58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8.59 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Bei 3’010.36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3.24 Prozent auf 189.50 EUR), Formycon (+ 1.80 Prozent auf 25.45 EUR), QIAGEN (+ 0.92 Prozent auf 41.50 EUR), HENSOLDT (+ 0.65 Prozent auf 85.30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.40 Prozent auf 30.08 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-6.50 Prozent auf 128.10 EUR), SAP SE (-4.25 Prozent auf 238.75 EUR), CANCOM SE (-3.85 Prozent auf 22.50 EUR), ATOSS Software (-3.35 Prozent auf 109.80 EUR) und Eckert Ziegler (-3.23 Prozent auf 55.40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 816’916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 290.393 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.44 Prozent, die höchste im Index.

