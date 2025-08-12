Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’864 -0.1%  SPI 16’554 -0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 23’945 -0.6%  Euro 0.9413 -0.2%  EStoxx50 5’313 -0.4%  Gold 3’349 0.1%  Bitcoin 95’878 -0.6%  Dollar 0.8106 -0.2%  Öl 66.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Analysten sehen Wachstumspotenzial: D-Wave Quantum-Aktie erhält nach Zahlen Rückenwind
On-Aktie zweistellig höher: Prognose nach Rekordquartal angehoben - Marge steigt kräftig
Novartis-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Infineon-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Darum gibt der Euro zum Franken und US-Dollar leicht ab
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 12.08.2025 12:26:50

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert am Dienstagmittag

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert am Dienstagmittag

Der TecDAX gibt am Dienstag nach.

CANCOM
22.97 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.98 Prozent auf 3’731.81 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 628.784 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.190 Prozent stärker bei 3’775.79 Punkten, nach 3’768.62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’783.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’728.53 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’914.30 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bei 3’796.70 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.08.2024, einen Wert von 3’260.58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8.59 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Bei 3’010.36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3.24 Prozent auf 189.50 EUR), Formycon (+ 1.80 Prozent auf 25.45 EUR), QIAGEN (+ 0.92 Prozent auf 41.50 EUR), HENSOLDT (+ 0.65 Prozent auf 85.30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.40 Prozent auf 30.08 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-6.50 Prozent auf 128.10 EUR), SAP SE (-4.25 Prozent auf 238.75 EUR), CANCOM SE (-3.85 Prozent auf 22.50 EUR), ATOSS Software (-3.35 Prozent auf 109.80 EUR) und Eckert Ziegler (-3.23 Prozent auf 55.40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 816’916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 290.393 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu ATOSS Software AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?