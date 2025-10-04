Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
Quanten-KI: Wie Quantencomputer die künstliche Intelligenz revolutionieren
Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist
Diversifikation noch sinnvoll? Wie KI-Aktien um NVIDIA und Co. die Investmentwelt umkrempeln
Aktie unter der Lupe 04.10.2025 11:57:00

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.

Deutsche Telekom
28.80 EUR 0.00%
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Telekom-Aktie preis.

4 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,77 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 11,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 29,01 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.43,50 EUR49,9523.09.2025
UBS AG36,10 EUR24,4419.09.2025
Bernstein Research40,00 EUR37,8812.09.2025
JP Morgan Chase & Co.43,50 EUR49,9504.09.2025

Redaktion finanzen.ch

