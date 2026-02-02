TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag im Plus

Am Montag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.17 Prozent stärker bei 3’619.38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 531.216 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.706 Prozent leichter bei 3’587.89 Punkten in den Handel, nach 3’613.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’584.33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’619.90 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 3’624.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’629.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 3’727.36 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.135 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’858.70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’571.81 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3.38 Prozent auf 76.45 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.99 Prozent auf 28.73 EUR), ATOSS Software (+ 1.54 Prozent auf 99.00 EUR), United Internet (+ 1.45 Prozent auf 27.90 EUR) und Ottobock (+ 1.15 Prozent auf 61.45 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-4.66 Prozent auf 50.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.74 Prozent auf 47.92 EUR), EVOTEC SE (-3.67 Prozent auf 5.99 EUR), SMA Solar (-3.47 Prozent auf 35.62 EUR) und HENSOLDT (-2.51 Prozent auf 81.55 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2’796’386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 194.198 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5.21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.12 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch