Top News
Roko vs. Roku Inc.-Aktien: Leichte Verluste trotz skeptischer Analysten und Verwechslungsgefahr
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage
TAG Immobilien-Aktie dennoch tiefer: Expansion in Polen - Höhere Dividende
u-blox-Aktie schwächer nach Kurssprung vom Freitag: Advent mit Übernahmeangebot für u-blox
Novartis-Aktie höher: Novartis informiert über neue Daten zu Herz-Kreislauf-Portfolio
18.08.2025 16:46:00

TAG Immobilien-Aktie dennoch tiefer: Expansion in Polen - Höhere Dividende

TAG Immobilien-Aktie dennoch tiefer: Expansion in Polen - Höhere Dividende

TAG Immobilien verstärkt sich mit einem Zukauf in Polen.

TAG Immobilien
13.89 CHF -2.84%
Kaufen Verkaufen
Wie der im MDAX notierte Wohnimmobilienkonzern mitteilte, hat er einer Vereinbarung zum Kauf von rund 5.300 Neubauwohnungen für 2,4 Milliarden Zloty, umgerechnet 565 Millionen Euro, unterzeichnet. Dank des höheren Cashflow-Beitrags aus der Akquisition und gestützt durch die gute Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr will TAG Immobilieneinen höheren Anteil seines operativen Gewinns ausschütten, erstmals für 2026.

Die Ausschüttungsquote soll auf mindestens 50 Prozent des FFO1 - eine in der Immobilienbranche gängige Kennzahl für den operativen Gewinn - steigen. Für das laufende Geschäftsjahr ist weiterhin eine Quote von 40 Prozent geplant. Nach Vollzug der Transaktion in Polen, der nach Freigabe der polnischen Kartellbehörde zum Ende des dritten oder im Laufe des vierten Quartals erwartet wird, werde sich der operative Cashflow des Konzerns "in wesentlichem Umfang" erhöhen, so TAG weiter.

Nach vollständiger Vermietung und unter Berücksichtigung von Synergien erwartet TAG im Geschäftsjahr 2026 aus dem Portfolio eine Netto-Ist-Miete von 175 bis 180 Millionen Zloty, ein Mietergebnis von 140 bis 145 Millionen Zloty und einen Beitrag zum bereinigten EBITDA von 140 bis 145 Millionen Zloty (umgerechnet 32 bis 34 Millionen Euro). Weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen wird TAG voraussichtlich mit der Prognose für 2026 bekanntgeben, die mit dem Quartalsbericht zum dritten Quartal 2025 veröffentlicht werden soll.

TAG finanziert den Kaufpreis aus bereits vorhandenen liquiden Mitteln, die sich zum Ende des ersten Halbjahres auf 870 Millionen Euro beliefen. Die Liquidität des Konzerns werde durch eine Brückenfinanzierung von bis zu 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten unterstützt.

Im XETRA-Handel am Montag verliert die Aktie von TAG Immobilien zeitweise um 1,55 Prozent auf 15,27 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: TAG Immobilien

