|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vereinbarung
|
18.08.2025 16:46:00
TAG Immobilien-Aktie dennoch tiefer: Expansion in Polen - Höhere Dividende
TAG Immobilien verstärkt sich mit einem Zukauf in Polen.
Die Ausschüttungsquote soll auf mindestens 50 Prozent des FFO1 - eine in der Immobilienbranche gängige Kennzahl für den operativen Gewinn - steigen. Für das laufende Geschäftsjahr ist weiterhin eine Quote von 40 Prozent geplant. Nach Vollzug der Transaktion in Polen, der nach Freigabe der polnischen Kartellbehörde zum Ende des dritten oder im Laufe des vierten Quartals erwartet wird, werde sich der operative Cashflow des Konzerns "in wesentlichem Umfang" erhöhen, so TAG weiter.
Nach vollständiger Vermietung und unter Berücksichtigung von Synergien erwartet TAG im Geschäftsjahr 2026 aus dem Portfolio eine Netto-Ist-Miete von 175 bis 180 Millionen Zloty, ein Mietergebnis von 140 bis 145 Millionen Zloty und einen Beitrag zum bereinigten EBITDA von 140 bis 145 Millionen Zloty (umgerechnet 32 bis 34 Millionen Euro). Weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen wird TAG voraussichtlich mit der Prognose für 2026 bekanntgeben, die mit dem Quartalsbericht zum dritten Quartal 2025 veröffentlicht werden soll.
TAG finanziert den Kaufpreis aus bereits vorhandenen liquiden Mitteln, die sich zum Ende des ersten Halbjahres auf 870 Millionen Euro beliefen. Die Liquidität des Konzerns werde durch eine Brückenfinanzierung von bis zu 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten unterstützt.
Im XETRA-Handel am Montag verliert die Aktie von TAG Immobilien zeitweise um 1,55 Prozent auf 15,27 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant (EQS Group)
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year (EQS Group)
|
15.08.25
|MDAX aktuell: MDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
14.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
14.08.25
|XETRA-Handel: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
14.08.25
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08:19
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|12.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08:19
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|12.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08:19
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|21.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|14.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor neuem Ukraine-Treffen: SMI tiefer -- DAX mit Verlusten -- Wall Street mit minimal leichterer Tendenz -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag leichter und auch beim deutschen Leitindex geht es abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}