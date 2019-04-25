|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.08.2025 14:24:13
TAG Immobilien Add
TAG Immobilien
14.50 CHF 4.42%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Add" belassen. Die Refinanzierung des Erwerbs des polnischen Immobilienpakets sei nun bereits abgeschlossen, schrieb Andre Remke am Freitag. Seine Schätzungen hatte er jüngst bereits an den Zukauf angepasst./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 14:06 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Add
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
15.42 €
|
Abst. Kursziel*:
16.73%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
15.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.88%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.08.25
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.08.25