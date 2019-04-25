Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’222 0.0%  SPI 16’965 0.0%  Dow 45’420 -0.5%  DAX 23’990 -0.2%  Euro 0.9356 -0.1%  EStoxx50 5’372 -0.5%  Gold 3’433 0.5%  Bitcoin 87’083 -3.5%  Dollar 0.8010 0.0%  Öl 68.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
RENK-Aktie zieht an: Triton trennt sich von verbliebenen RENK-Titeln
Palantir-Aktie nach Allzeithoch unter Druck - Analysten sehen Überbewertung
Caterpillar-Aktie in Rot: Hohe Belastung durch Trump-Zölle erwartet
Dell-Aktie stürzt nach Zahlen ab: KI-Server boomen, doch Prognose enttäuscht
Marvell-Aktie im freien Fall: Rekordumsatz kann nicht überzeugen - KI-Hype fehlt
Suche...
Plus500 Depot

TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

23.88
CHF
0.38
CHF
1.62 %
25.04.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.08.2025 14:24:13

TAG Immobilien Add

TAG Immobilien
14.50 CHF 4.42%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Add" belassen. Die Refinanzierung des Erwerbs des polnischen Immobilienpakets sei nun bereits abgeschlossen, schrieb Andre Remke am Freitag. Seine Schätzungen hatte er jüngst bereits an den Zukauf angepasst./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 14:06 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Add
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
15.42 € 		Abst. Kursziel*:
16.73%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
15.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.88%
Analyst Name::
Andre Remke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?