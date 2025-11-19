Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Papier unter der Lupe 19.11.2025 12:34:44

Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Holger Schmidt das Rheinmetall-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Rheinmetall
1546.93 CHF -4.80%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2240 auf 2385 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die angehobenen Ziele des Rüstungskonzerns für 2030 beinhalteten überzeugende Wachstumsraten für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) und Barmittelzufluss, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch in seiner Einschätzung. Die aktuelle Bewertung erscheine daher "mehr als gerechtfertigt". Zukünftige Kurtreiber seien neben nun wohl steigender Konsensprognosen eine Welle zu erwartender Aufträge, mithilfe derer der Auftragsbestand bis Mitte 2026 auf rund 120 Miliarden Euro wachsen könnte. Schmidt hob seine Schätzungen für das Unternehmen an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 12:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.6 Prozent auf 1’688.50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 107’377 Rheinmetall-Aktien. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 176.1 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

