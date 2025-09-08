Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’311 -0.5%  SPI 17’055 -0.3%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’725 0.5%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5’343 0.5%  Gold 3’618 0.9%  Bitcoin 89’017 0.2%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 66.9 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
VW-Aktie legt zu: VW will mit neuen E-Kleinwagen Marktanteil ausbauen
BKW-Aktie mit leichtem Plus: BKW übernimmt deutschen Flexibilitätsanbieter Südvolt
RWE-Aktie gewinnt: RWE findet Investvor für Amprion-Anteil - Milliarden fürs Stromnetz
Suche...

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Joint Venture 08.09.2025 13:14:00

RWE-Aktie gewinnt: RWE findet Investvor für Amprion-Anteil - Milliarden fürs Stromnetz

RWE-Aktie gewinnt: RWE findet Investvor für Amprion-Anteil - Milliarden fürs Stromnetz

Der Energiekonzern RWE hat nach längerer Suche einen Investor für seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion gefunden.

RWE
33.14 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen
Wegen des hohen Kapitalbedarfs für den Netzausbau in Deutschland hatte RWE eigentlich versucht, die Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent ganz zu verkaufen. Dies hat aber nicht geklappt. Aber immerhin haben die Essener jetzt mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo einen Co-Investor gefunden. RWE bringt seinen 25,1-prozentigen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft ein. Analysten und Anleger an der Börse reagierte positiv.

Im Rahmen der Vereinbarung zahle Apollo 3,2 Milliarden Euro an RWE, teilte der Dax-Konzern am Montag mit. RWE, das die operative Kontrolle über das Gemeinschaftsunternehmen haben werde, erhalte die Mittel im Voraus. Sie sollen in den kapitalintensiven Netzausbau durch Amprion fliessen. Der Abschluss der Transaktion wird den Angaben zufolge für das vierte Quartal 2025 erwartet.

Amprion ist in Deutschland einer von vier Übertragungsnetzbetreibern für grosse Stromtrassen. RWE hält 25,1 Prozent, der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft M31, zu der unter anderem Pensionskassen und Versicherer wie Talanx und Swiss Life gehören.

Analyst Javier Garrido von der Bank JPMorgan wertet den aktuellen Schritt positiv. Denn RWE erhalte die Mittel, um das umfangreiche Investitionsprogramm von Amprion in den nächsten zehn Jahren zu Kosten zu unterstützen, die unter den staatlich regulierten Renditen für Amprion liegen sollten. Zudem gebe es für RWE weiterhin die Option, die Beteiligung an einem zukünftig grösseren Amprion später zu Geld zu machen. Im XETRA-Handel gewinnt die RWE-Aktie zeitweise 1,37 Prozent auf 35,50 Euro.

ESSEN (awp international)

Weitere Links:

RWE-Aktie: CEO bleibt trotz wenig gefüllter Gasspeicher in Deutschland gelassen
Swiss Re-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Underweight
RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE,Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:21 UBS Logo UBS KeyInvest: Notenbanken geben den Ton an
09:58 Marktüberblick: Zinsen machen Kurse
09:46 SMI gibt Gewinne wieder ab
05.09.25 Logo WHS US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Bitcoin, Nasdaq, Gold & Aktien (Strategy, Nvidia,...) im Check
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’831.04 19.56 S2S3NU
Short 13’110.04 13.47 UBSIIU
Short 13’587.68 8.80 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’305.81 08.09.2025 13:20:50
Long 11’795.07 19.26 S69BTU
Long 11’534.82 13.69 BXGS2U
Long 11’023.53 8.80 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 36: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
Bitcoin-Crash 2026? Warum Experten vor Kursen unter 100'000 US-Dollar warnen
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Aktie von Sonova fällt aus dem SMI - Galderma neu im SLI - So reagieren die Aktien
Durchwachsene Entwicklung zum Wochenstart: SMI mit Verlusten -- DAX begrüsst Handelswoche mit Aufschlägen -- Börsen in Asien schliessen mit Gewinnen
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}