SMI 12'598 -0.3%  SPI 17'319 -0.3%  Dow 46'707 1.1%  DAX 24'234 -0.1%  Euro 0.9220 -0.1%  EStoxx50 5'675 -0.1%  Gold 4'268 -2.0%  Bitcoin 85'529 -2.4%  Dollar 0.7932 0.1%  Öl 61.0 0.0% 
21.10.2025 10:23:23

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

RWE
37.98 CHF -0.12%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.10.2025 / 10:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 20
 

Im Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 17. Oktober 2025 wurden insgesamt 714.078 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes Volumen (€)
13.10.2025 XETR 139.794 40,7105 5.691.077,14
14.10.2025 XETR 145.870 40,6873 5.935.063,58
15.10.2025 XETR 141.733 40,7947 5.781.960,95
16.10.2025 XETR 142.755 41,3267 5.899.598,80
17.10.2025 XETR 143.926 40,9608 5.895.321,05

 

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschliesslich 17. Oktober 2025 erworben wurden, beträgt 8.528.058 Stück.

 

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand
 


21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet: www.rwe.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216152  21.10.2025 CET/CEST

