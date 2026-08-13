VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269
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13.08.2026 12:26:58
SIX-Handel: SPI mittags mit Kursplus
Am Mittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.
Um 12:09 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0.37 Prozent auf 20’447.05 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.530 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.112 Prozent auf 20’393.82 Punkte an der Kurstafel, nach 20’370.95 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 20’450.72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’391.10 Punkten erreichte.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0.519 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’064.96 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der SPI noch bei 18’684.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’677.64 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Komax (+ 18.65 Prozent auf 71.90 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9.04 Prozent auf 12.78 CHF), Arbonia (+ 6.13 Prozent auf 4.16 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4.00 Prozent auf 29.90 CHF) und VP Bank (+ 3.94 Prozent auf 94.90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), GAM (-3.75 Prozent auf 0.08 CHF), Xlife Sciences (-3.75 Prozent auf 15.40 CHF) und EvoNext (-2.88 Prozent auf 2.02 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 966’532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 317.398 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf
2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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