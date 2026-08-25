SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VP Bank von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem VP Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 103.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das VP Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 9.653 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 93.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 899.61 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10.04 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 580.76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch