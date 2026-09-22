Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SPI-Marktbericht
|
22.09.2026 17:58:18
Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich
Der SPI befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.
Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.22 Prozent höher bei 19’804.44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.214 Prozent auf 19’802.41 Punkte an der Kurstafel, nach 19’760.15 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 19’877.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’685.98 Punkten erreichte.
SPI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 20’317.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19’570.81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der SPI mit 16’823.86 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Rieter (+ 8.09 Prozent auf 2.54 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7.67 Prozent auf 7.02 CHF), GAM (+ 7.65 Prozent auf 0.07 CHF), LEM (+ 7.08 Prozent auf 635.00 CHF) und Adval Tech (+ 6.97 Prozent auf 43.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Kudelski (-3.85 Prozent auf 1.25 CHF), UBS (-3.40 Prozent auf 40.33 CHF), BVZ (-3.03 Prozent auf 1’600.00 CHF), VP Bank (-2.75 Prozent auf 91.80 CHF) und Montana Aerospace (-2.31 Prozent auf 23.30 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 8’325’376 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 308.406 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
17:58
|Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu Rieter AG (N)
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19’804.44
|0.22%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.