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SPI-Marktbericht 22.09.2026 17:58:18

Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich

Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich

Der SPI befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Rieter
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Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.22 Prozent höher bei 19’804.44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.214 Prozent auf 19’802.41 Punkte an der Kurstafel, nach 19’760.15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 19’877.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’685.98 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 20’317.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19’570.81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der SPI mit 16’823.86 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Rieter (+ 8.09 Prozent auf 2.54 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7.67 Prozent auf 7.02 CHF), GAM (+ 7.65 Prozent auf 0.07 CHF), LEM (+ 7.08 Prozent auf 635.00 CHF) und Adval Tech (+ 6.97 Prozent auf 43.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Kudelski (-3.85 Prozent auf 1.25 CHF), UBS (-3.40 Prozent auf 40.33 CHF), BVZ (-3.03 Prozent auf 1’600.00 CHF), VP Bank (-2.75 Prozent auf 91.80 CHF) und Montana Aerospace (-2.31 Prozent auf 23.30 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 8’325’376 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 308.406 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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