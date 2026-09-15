VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in VP Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem VP Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87.40 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 11.442 VP Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’096.11 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 14.09.2026 auf 95.80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9.61 Prozent.
Der Börsenwert von VP Bank belief sich zuletzt auf 600.78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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