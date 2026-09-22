VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit VP Bank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der VP Bank-Anteile betrug an diesem Tag 96.00 CHF. Bei einem VP Bank-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 104.167 VP Bank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’833.33 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 21.09.2026 auf 94.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1.67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von VP Bank bezifferte sich zuletzt auf 594.92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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