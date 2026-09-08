SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VP Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem VP Bank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die VP Bank-Anteile bei 88.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.136 VP Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.59 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Anteils am 07.09.2026 auf 93.80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 6.59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von VP Bank belief sich zuletzt auf 598.07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch