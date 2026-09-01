SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VP Bank von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 100.00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100.000 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 94.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’480.00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5.20 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete VP Bank eine Marktkapitalisierung von 593.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch