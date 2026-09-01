Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’254 -0.2%  SPI 20’046 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’019 -0.9%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’382 -0.6%  Gold 4’383 -1.5%  Bitcoin 63’306 -0.3%  Dollar 0.8101 0.2%  Öl 91.9 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
SIX Swiss Exchange: Handelsumsatz sinkt im Ferienmonat August deutlich
Suche...
Plus500 Depot

VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitables VP Bank-Investment? 01.09.2026 10:02:33

SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VP Bank von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

VP Bank
95.22 CHF 1.68%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 100.00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100.000 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 94.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’480.00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5.20 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete VP Bank eine Marktkapitalisierung von 593.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VP Bank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten