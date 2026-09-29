SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VP Bank von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit VP Bank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 104.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hat, hat nun 0.962 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 95.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.54 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.46 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von VP Bank belief sich zuletzt auf 581.55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch