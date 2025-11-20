Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie unter der Lupe 20.11.2025 16:07:44

Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens Energy-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Colin Moody.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das geplante Aktienrückkaufprogramm des Energietechnikkonzerns mit Blick auf die Laufzeit nicht besonders gross ausfalle, sende es ein starkes Signal, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob ausserdem den weiteren Ausbau des Gasgeschäfts hervor, der beim Kapitalmarkttag angekündigt worden sei.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3.6 Prozent auf 112.90 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15.15 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2’169’442 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 stieg die Aktie um 124.1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


