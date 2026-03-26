Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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26.03.2026 11:53:23
Siemens Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem organischen Auftragsplus von 9 Prozent, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Zahlen im Mai schrieb. Damit dürften die Münchner etwas über den Markterwartungen landen./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
277.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
209.15 €
|
Abst. Kursziel*:
32.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
209.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.47%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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