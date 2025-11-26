Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBORNER REIT Aktie

Index-Bewegung 26.11.2025 09:28:59

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwochmorgen fort.

Mutares
25.51 CHF 0.47%
Der SDAX legt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0.50 Prozent auf 16’239.19 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 80.375 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.378 Prozent höher bei 16’220.15 Punkten in den Handel, nach 16’159.14 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16’220.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’274.12 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2.47 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 17’371.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, lag der SDAX noch bei 17’057.26 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 13’342.07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 16.94 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 7.29 Prozent auf 32.66 EUR), Formycon (+ 2.71 Prozent auf 24.60 EUR), Siltronic (+ 2.13 Prozent auf 45.06 EUR), EVOTEC SE (+ 2.07 Prozent auf 5.62 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 1.90 Prozent auf 7.52 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil PNE (-1.13 Prozent auf 9.61 EUR), SFC Energy (-1.09 Prozent auf 12.68 EUR), ATOSS Software (-1.09 Prozent auf 109.20 EUR), Amadeus Fire (-0.95 Prozent auf 47.00 EUR) und GFT SE (-0.77 Prozent auf 18.02 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 93’915 Aktien gehandelt. Mit 6.118 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 2.59 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag