Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.80 Prozent fester bei 16’288.22 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 80.375 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.378 Prozent fester bei 16’220.15 Punkten in den Handel, nach 16’159.14 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16’166.29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’289.37 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 2.78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 17’371.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17’057.26 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Wert von 13’342.07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17.29 Prozent zu Buche. Bei 18’206.72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 9.59 Prozent auf 33.36 EUR), Siltronic (+ 4.35 Prozent auf 46.04 EUR), Douglas (+ 4.22 Prozent auf 11.86 EUR), EVOTEC SE (+ 3.77 Prozent auf 5.72 EUR) und Formycon (+ 3.76 Prozent auf 24.85 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SFC Energy (-2.34 Prozent auf 12.52 EUR), PNE (-1.54 Prozent auf 9.57 EUR), Amadeus Fire (-1.48 Prozent auf 46.75 EUR), STO SE (-1.45 Prozent auf 122.20 EUR) und SMA Solar (-1.14 Prozent auf 31.20 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 288’966 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6.118 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

2025 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8.40 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

