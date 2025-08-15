Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.40 Prozent leichter bei 21’622.98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.006 Prozent leichter bei 21’709.34 Punkten in den Handel, nach 21’710.67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’567.46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 21’716.18 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.761 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 15.07.2025, einen Stand von 20’677.80 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, bei 19’112.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’594.50 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12.15 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21’803.75 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 10.53 Prozent auf 6.72 USD), Ballard Power (+ 9.29 Prozent auf 2.00 USD), Harvard Bioscience (+ 8.09 Prozent auf 0.53 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7.41 Prozent auf 0.58 USD) und Mind CTI (+ 4.72 Prozent auf 1.11 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Applied Materials (-14.07 Prozent auf 161.76 USD), KLA-Tencor (-8.42 Prozent auf 874.94 USD), Lam Research (-7.33 Prozent auf 99.51 USD), FormFactor (-5.12 Prozent auf 28.70 USD) und AXT (-5.09 Prozent auf 2.05 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 64’167’557 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.802 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch