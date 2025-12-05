SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
|
05.12.2025 09:23:00
SCHOTT Pharma-Aktie tiefer: Prognose unterhalb der Marktschätzungen
SCHOTT Pharma erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das allerdings geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird.
Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der Spanne von 2 bis 5 Prozent und eine Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) von rund 27 Prozent. Diese Prognose weiche von den aktuellen Markterwartungen ab. Diese gingen für 2026 von einem währungsbereinigten Wachstum von 8,2 Prozent und einer EBITDA-Marge von 28,8 Prozent aus, teilte das Unternehmen unter Verweis auf einen Konsens von Vara mit.
Für das Geschäftsjahr 2024/25 hatte SCHOTT Pharma ein organische Wachstum von etwa 6 Prozent und eine EBITDA-Marge von rund 28 Prozent in Aussicht gestellt.
Für die Jahre 2027 bis 2029 wird ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6 bis 8 Prozent erwartet. Die EBITDA-Marge soll sich in den kommenden Jahren in Richtung 30 Prozent erhöhen. Vor einem Jahr hatte SCHOTT Pharma mittelfristig ein organisches Umsatzwachstum von im Schnitt 10 Prozent pro Jahr und eine operative Marge im niedrigen 30-Prozent-Bereich prognostiziert.
Im Freitagshandel auf XETRA verliert die SCHOTT Pharma-Aktie zeitweise 3,46 Prozent auf 17,84 Euro.
DOW JONES
Analysen zu SCHOTT Pharma
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|08:04
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|08:04
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|08:04
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
