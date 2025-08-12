|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 08:39:24
SCHOTT Pharma Hold
SCHOTT Pharma
21.68 CHF 1.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 24,30 auf 24,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die deutschen Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie hätten einen mauen Markt vor sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es für Schott Pharma und Gerresheimer aber besser aus./bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.95 €
|
Abst. Kursziel*:
7.63%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.47%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
12.08.25
|EQS-News: SCHOTT Pharma erzielt solide finale Ergebnisse im dritten Quartal (EQS Group)
|
12.08.25
|EQS-News: SCHOTT Pharma delivers solid final third-quarter results (EQS Group)
|
11.08.25
|Anleger in Habachtstellung: SDAX beginnt den Handel kaum bewegt (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Ausblick: SCHOTT Pharma präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)