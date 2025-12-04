Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.12.2025 19:25:40

Schott Pharma gibt für 2026 Wachstumsprognose unter Markterwartung

SCHOTT Pharma
17.21 CHF 0.87%
DOW JONES--Schott Pharma erwartet im kommenden Jahr weiteres Wachstum, das allerdings geringer ausfallen dürfte als im laufenden Jahr und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird, wie der SDAX-Konzern mitteilte. Auch die starke operative Marge dürfte den aktuellen Erwartungen zufolge sinken. Für das mittelfristige Wachstum zeigt sich der Hersteller von Pharma-Verpackungen hingegen etwas zuversichtlicher.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Schott Pharma ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der Spanne von 2 bis 5 Prozent und eine Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) von rund 27 Prozent. Diese Prognose weiche von den aktuellen Markterwartungen ab. Diese gingen für 2026 von einem währungsbereinigten Wachstum von 8,2 Prozent und einer EBITDA-Marge von 28,8 Prozent aus, teilte das Unternehmen unter Verweis auf einen Konsens von Vara mit.

Für das Geschäftsjahr 2025 hat Schott Pharma ein organische Wachstum von etwa 6 Prozent und eine EBITDA-Marge von rund 28 Prozent in Aussicht gestellt.

Für die Jahre 2027 bis 2029 wird ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6 bis 8 Prozent erwartet. Die EBITDA-Marge soll sich in den kommenden Jahren in Richtung 30 Prozent erhöhen. Vor einem Jahr hatte Schott Pharma mittelfristig ein organisches Umsatzwachstum von im Schnitt 10 Prozent pro Jahr und eine operative Marge im niedrigen 30-Prozent-Bereich prognostiziert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 13:25 ET (18:25 GMT)

