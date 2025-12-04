EQS-News: SCHOTT Pharmas vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und aktualisierte Mittelfristprognose

EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

SCHOTT Pharmas vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und aktualisierte Mittelfristprognose



SCHOTT Pharmas vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und aktualisierte Mittelfristprognose Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 entsprechen der Prognose: Umsatz von 986,2 Mio. Euro (währungsbereinigtes Wachstum von 5,8 %) EBITDA-Marge steigt auf 28,4 % (Vorjahr: 26,9 %) währungsbereinigt

Ausblick für GJ 2026: währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2-5 % und EBITDA-Marge von rund 27 %

Mittelfristige Prognose für die Geschäftsjahre 2027-2029: Umsatz-CAGR von 6-8 %; EBITDA-Marge steigt in Richtung 30 %

Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet SCHOTT Pharma einen Umsatz von 986,2 Mio. Euro und damit ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 5,8%. Das EBITDA für das Gesamtjahr wird voraussichtlich 280,3 Mio. Euro betragen, was einem Anstieg von 11,5 % entspricht. Dies korrespondiert mit einer EBITDA-Marge von 28,4 %.



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2-5 % sowie eine EBITDA-Marge von rund 27 %.



„2026 wird für SCHOTT Pharma ein Übergangsjahr sein, in dem wir uns in einem herausfordernden Marktumfeld bewegen und die nächste Wachstumsphase vorbereiten. Insbesondere im Segment Drug Delivery Systems hält der Gegenwind kurzfristig an. So wird die veränderte Markteinschätzung eines wichtigen Kunden zu einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen führen. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zuversichtlich, dass unsere starke Innovationspipeline, strategische Investitionen und robuste Kundenpartnerschaften uns gut für zukünftigen Erfolg positionieren. Die Grundlage unseres Geschäfts bleibt solide, und wir sehen klare Chancen, das Wachstum nach 2026 wieder zu beschleunigen“, sagt Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma.



Auf dieser Basis aktualisiert SCHOTT Pharma den mittelfristigen Ausblick für die Jahre 2027 bis 2029 auf ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6-8 % und erwartet, dass sich die EBITDA-Marge in den kommenden Jahren in Richtung 30 % erhöht.



Alle Ergebnisse sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden am 11. Dezember 2025 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht. An diesem Tag werden Andreas Reisse (CEO) und Reinhard Mayer (CFO) die Ergebnisse detailliert in einer telefonischen Analysten- und Investorenkonferenz um 11:00 MEZ vorstellen.

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter



Kontakt

Katrin Schreyer

Corporate Communications

Tel.: +49 (0) 6131 66-4932

E-Mail: katrin.schreyer@schott.com



Lea Kaiser

Media Relations

Tel.: +49 (0) 6131 66-2422

E-Mail: lea.kaiser@schott.com



Tobias Erfurth

Head of Investor Relations

E-Mail: Tobias.Erfurth@schott.com



Jasko Terzic, CFA

Senior Manager Investor Relations

