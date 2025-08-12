|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 09:35:17
SCHOTT Pharma Buy
SCHOTT Pharma
22.41 CHF -1.26%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,20 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Experte hob die gute Profitabilität des Pharmazulieferers hervor./rob/la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 05:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.25 €
|
Abst. Kursziel*:
20.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.95%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
