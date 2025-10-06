Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
78.50CHF
7.13CHF
9.99 %
10:18:00
BRXC
06.10.2025 09:17:28
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
78.50 CHF 9.99%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
175.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.90 €
|
Abst. Kursziel*:
108.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106.73%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
