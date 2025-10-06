LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl;