Redcare Pharmacy Aktie
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87.95 €
|
Abst. Kursziel*:
59.18%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
87.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.27%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Anleger in Habachtstellung: MDAX schlussendlich antriebslos (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Redcare wächst weiter kräftig und bestätigt Prognose - Aktie stark (AWP)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Redcare Pharmacy wächst weiter kräftig - Prognose bestätigt (AWP)
|
06.10.25
|EQS-News: Redcare Pharmacy bestätigt Jahresprognose nach anhaltend positiver Umsatzentwicklung im dritten Quartal, sowohl bei Rx als auch bei Non-Rx. (EQS Group)
|12:12
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:47
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|81.37
|-0.29%
|13:05
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|13:04
|
RBC Capital Markets
Shell Outperform
|13:03
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|13:01
|
Barclays Capital
DocMorris Equal Weight
|12:12
|
Barclays Capital
Redcare Pharmacy Overweight
|12:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:57
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hannover Rück Buy