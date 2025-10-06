Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

81.37
CHF
-0.24
CHF
-0.29 %
13:19:56
BRXC
07.10.2025 12:12:59

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

Redcare Pharmacy
81.37 CHF -0.29%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
87.95 € 		Abst. Kursziel*:
59.18%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
87.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.27%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:12 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:47 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:52 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
06.10.25 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
CHF
