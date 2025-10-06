Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.10.2025 09:52:56

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach dem mauen August habe sich die Stimmung für die Online-Apotheken verbessert, was einen positiven Grundton für den restlichen Jahresverlauf setze, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies darauf, dass die Zahl der monatlichen App-Nutzer bei Redcare und DocMorris gegenüber dem August um 12 Prozent gestiegen sei. Nach dem bestätigten Ausblick von Redcare sei das Vertrauen gestiegen. Wenn DocMorris Mitte Oktober solide Quartalszahlen vorlege, werde der Anlagehintergrund für die Branche zunehmend attraktiv./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
87.95 € 		Abst. Kursziel*:
70.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.22%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

