Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach dem mauen August habe sich die Stimmung für die Online-Apotheken verbessert, was einen positiven Grundton für den restlichen Jahresverlauf setze, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies darauf, dass die Zahl der monatlichen App-Nutzer bei Redcare und DocMorris gegenüber dem August um 12 Prozent gestiegen sei. Nach dem bestätigten Ausblick von Redcare sei das Vertrauen gestiegen. Wenn DocMorris Mitte Oktober solide Quartalszahlen vorlege, werde der Anlagehintergrund für die Branche zunehmend attraktiv./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87.95 €
|
Abst. Kursziel*:
70.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.22%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Anleger in Habachtstellung: MDAX schlussendlich antriebslos (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Redcare wächst weiter kräftig und bestätigt Prognose - Aktie stark (AWP)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Redcare Pharmacy wächst weiter kräftig - Prognose bestätigt (AWP)
|
06.10.25
|EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. (EQS Group)
