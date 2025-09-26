Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’948 0.6%  SPI 16’556 0.4%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’734 0.9%  Euro 0.9332 0.1%  EStoxx50 5’497 1.0%  Gold 3’763 0.4%  Bitcoin 87’249 0.1%  Dollar 0.7984 -0.2%  Öl 69.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
SAP-Aktie dennoch leichter: SAP stärkt US-Geschäft mit Milliardenauftrag der Army
Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
UBS-Aktie etwas tiefer: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zu UBS-Kapitalvorschriften
Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 14:57:36

Presse: Luftfahrtaufsicht will Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern

Boeing
171.77 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK/SEATTLE (awp international) - Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing kann sich laut einem Pressebericht auf eine Lockerung der Auflagen für den Bau seiner 737-Max-Jets freuen. So solle Boeing einige Sicherheitsüberprüfungen an neu produzierten Mittelstreckenjets der Reihe wieder selbst vornehmen dürfen, berichtet das "Wall Street Journal" am Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte die Auflagen verhängt, nachdem eine Boeing 737 Max Anfang 2024 nur knapp einem Unglück entgangen war und etliche Qualitätsmängel in der Produktion aufgeflogen waren.

Seitdem hatten Kontrolleure der FAA jede neu gebaute Maschine selbst überprüft. Zudem darf Boeing seither höchstens 38 Jets der Reihe fertigen, um die Anforderungen an Qualität und Sicherheit zu erfüllen. Nun wolle die Behörde diese Grenze anheben, berichtete die Zeitung. Boeing-Chef Kelly Ortberg hatte zuletzt den Wunsch geäussert, die Produktion auf monatlich 42 Maschinen steigern zu dürfen.

Eine Entscheidung über die Sicherheitschecks werde möglicherweise noch an diesem Freitag veröffentlicht, schreibt das "Wall Street Journal". Die Aufgaben sollten schrittweise von den FAA-Kontrolleuren auf Boeing übertragen werden. Wann eine Erhöhung des Produktionslimits greifen soll, sei aber noch offen.

Im Januar 2024 hatte eine Boeing 737 Max 9 im Steigflug ein türgrosses Rumpfteil verloren. Durch Glück wurde kein Insasse ernsthaft verletzt. Die Piloten konnten die Maschine wieder sicher landen. Vor und nach dem Beinahe-Unglück waren bei Boeing immer wieder Produktions- und Qualitätsmängel aufgetaucht. Nach dem Zwischenfall griffen die Behörden durch.

Schon einige Jahre zuvor die 737 Max Boeing mit zwei Abstürzen Ende 2018 und Anfang 2019 in eine schwere Krise befördert. Bei den Unglücken starben insgesamt 346 Menschen. Als eine Ursache galt eine fehlerhafte Steuerungssoftware, die der Hersteller bei dieser jüngsten Generation seiner 737-Reihe eingeführt hatte. In der Folge mussten die 737-Max-Maschinen weltweit mehr als 20 Monate lang am Boden bleiben, bis Boeing einige technische Verbesserungen vorgenommen hatte./stw/stk

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Boeing Buy UBS AG
09.09.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

12:48 SMI setzt Abwärtstrend dynamisch fort
09:14 Marktüberblick: Versorger bei Anlegern en vogue
06:15 Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025
06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Seitwärts an der 3‘750er-Marke
25.09.25 Logo WHS Micron Technology: KI-Boom treibt Aktie! Quartalszahlen & Prognose 2026
25.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
25.09.25 Klarna: Erfolgreiches Börsendebüt und Wachstumspläne
23.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’423.55 19.24 BUJS6U
Short 12’680.06 13.23 BHDSPU
Short 13’137.38 8.72 UEBSLU
SMI-Kurs: 11’947.57 26.09.2025 15:00:06
Long 11’412.74 18.93 BK5S8U
Long 11’178.98 13.79 B3TS7U
Long 10’684.64 8.95 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 171.77 -0.78% Boeing Co.

Meistgelesene Nachrichten

Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an - Aktien von Novartis und Roche gelassen - Galderma, Addex und Co. mit Kursrutsch
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
SAP-Aktie dennoch leichter: SAP stärkt US-Geschäft mit Milliardenauftrag der Army
Investoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI legt zu -- Gewinne beim DAX -- US-Börsen höher erwartet -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Alibaba integriert NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. von Gewinnmitnahmen belastet
UBS-Aktie etwas tiefer: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zu UBS-Kapitalvorschriften
Plug Power-Aktie nach volatiler Woche erneut tiefer: Hält die Rally nun an?
Heidelberg Materials-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
Montana Aerospace-Aktie tiefer: Energiesegment an Grossaktionär verkauft

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}