17.10.2025 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend in Grün
Die Aktie von Boeing zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 213,68 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 213,68 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'239 Punkten steht. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 214,00 USD. Mit einem Wert von 211,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 356'993 Boeing-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 13,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,67 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 USD. Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 22.75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 34,88 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 28.10.2026 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,682 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Boeing-Aktie im Plus: EU gibt grünes Licht für Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen
Erste Schätzungen: Boeing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:27
|Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend in Grün (finanzen.ch)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Boeing-Aktie im Plus: EU gibt grünes Licht für Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen (Dow Jones)
|
14.10.25
|Boeing darf Rumpf-Zulieferer Spirit zurückkaufen (AWP)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Boeing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.10.25
|Embraer predicts challenge to Boeing and Airbus duopoly (Financial Times)
Analysen zu Boeing Co.
|15.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
