Boeing Aktie 913253 / US0970231058
171.85CHF
0.00CHF
0.00 %
14.10.2025
BRXC
15.10.2025 10:19:32
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Er betrachte die Auslieferungsrate von Boeing weiterhin als ermutigend, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Boeing Co.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 214.30
Abst. Kursziel*:
16.66%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 214.32
Abst. Kursziel aktuell:
16.65%
Analyst Name::
Ken Herbert
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|10:19
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
