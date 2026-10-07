Novartis Aktie 567514 / US66987V1098
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07.10.2026 12:59:53
Press Release: Novartis advances multiple -2-
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)
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17.09.26
|Weitere klinische Enttäuschung für Novartis: VHB937 erreicht Studienziele nicht - Aktie dennoch fester (Dow Jones)
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08.09.26
|Aktien Schweiz von Novartis belastet (Dow Jones)
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07.09.26
|Vielbeachtete Cholesterin-Studie von Novartis verfehlt Ziel (Dow Jones)
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01.09.26
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06.07.26
|Erste Schätzungen: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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27.04.26
|Ausblick: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Novartis AG (Spons. ADRS)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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