RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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07.10.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,0 Prozent auf 34,39 EUR nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,0 Prozent auf 34,39 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'124 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 34,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 390'510 RENK-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 85,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 147,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 34,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,20 Prozent.
Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,730 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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RENK am 07.10.2026
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