Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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07.10.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verteuert sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 119,24 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'768 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 119,72 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,72 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'132'253 Novartis-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,68 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 11,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2025 (97,05 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 18,61 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,39 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.62 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.39 Mrd. CHF.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,82 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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