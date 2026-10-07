UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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|STOXX 50-Entwicklung
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07.10.2026 15:58:11
Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag
Der STOXX 50 verliert heute an Wert.
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1.03 Prozent auf 5’279.84 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.111 Prozent auf 5’328.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’334.87 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’277.14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5’328.96 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.803 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Wert von 5’432.97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’421.43 Punkte. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4’749.70 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6.51 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 1.63 Prozent auf 355.50 CHF), Deutsche Telekom (+ 1.63 Prozent auf 26.84 EUR), Novartis (+ 1.55 Prozent auf 119.00 CHF), BAT (+ 1.43 Prozent auf 40.56 GBP) und BP (+ 1.35 Prozent auf 5.69 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-4.38 Prozent auf 6.22 EUR), HSBC (-4.02 Prozent auf 14.13 GBP), UniCredit (-3.95 Prozent auf 77.51 EUR), Siemens Energy (-3.66 Prozent auf 142.04 EUR) und UBS (-3.57 Prozent auf 39.12 CHF) unter Druck.
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10’998’017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.92 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Dienstagnachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
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06.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
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|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
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