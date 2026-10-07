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07.10.2026 18:06:36
Novartis erhält für Rhapsido FDA-Zulassung bei weiterer Hautkrankheitsform
Basel (awp) - Novartis kann den Anwendungsbereich für das Mittel Rhapsido (Remibrutinib) in den USA erweitern. Der Pharmakonzern hat die FDA-Zulassung als Therapie für symptomatischen Dermographismus (Reibungs-Nesselsucht) erhalten.
Damit erweitere sich der Anwendungsbereich über die chronische spontane Urtikaria hinaus, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. In der Phase-III-Studie RemIND hätten doppelt so viele Erwachsene, die Rhapsido einnahmen, bis Woche zwölf eine vollständige Abklingen der Nesselsucht im Vergleich zur Placebo-Gruppe erreicht.
Die Zulassung stelle einen wichtigen Fortschritt für Menschen dar, deren chronische Nesselsucht und Juckreiz durch alltägliche Hautreibung, Kratzen oder Reiben ausgelöst werden können. Mit der FDA-Zulassung sei Rhapsido nun das einzige Medikament, das für diese beiden häufigsten Formen chronischer Nesselsucht indiziert sei.
ys/tp
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Novartis am 07.10.2026
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