Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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07.10.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 932,30 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 932,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'054 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 931,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 950,00 EUR. Zuletzt wechselten 125'681 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 1'966,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 900,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 21,47 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 54,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Rheinmetall am 07.10.2026
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