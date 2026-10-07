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07.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von UBS

UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von UBS

Die Aktie von UBS gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 40,03 CHF.

UBS
39.24 CHF -3.55%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 40,03 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'765 Punkten notiert. Die UBS-Aktie sank bis auf 39,95 CHF. Bei 40,28 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 715'016 UBS-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 12,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 29,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 USD. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4678 16.06.2028 158194332
Long 12.3219 15.12.2028 151874481
Long 986.5 18.12.2026 157924913
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.9965 17.12.2027 159232521
Short 12.1698 17.12.2027 156564487
Short 492.875 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4735 11.05 156565058
Long 11.9485 6.11 157036811
Long 21.9222 2.04 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1745 11.05 160676941
Short 10.6568 6.56 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -14.30 57946586
Long 10 -7.44 147182344
Long 12 -40.83 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 14’832.71 11.54 SXBVXU
Short 15’276.50 8.41 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’808.42 07.10.2026 17:31:23
Long 13’152.46 18.14 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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