UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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07.10.2026 12:29:00
UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von UBS
Die Aktie von UBS gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 40,03 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 40,03 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'765 Punkten notiert. Die UBS-Aktie sank bis auf 39,95 CHF. Bei 40,28 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 715'016 UBS-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 12,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 29,43 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 USD. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,64 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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