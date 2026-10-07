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07.10.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS verliert am Nachmittag

UBS Aktie News: UBS verliert am Nachmittag

Die Aktie von UBS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 39,13 CHF abwärts.

UBS
39.16 CHF 0.04%
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Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 39,13 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'768 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die UBS-Aktie bis auf 38,98 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 40,28 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'085'333 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 13,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,80 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 USD aus. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,64 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2906 15.12.2028 151874479
Long 49.1625 17.12.2027 147182112
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 46.8214 18.12.2026 157036871
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.7838 15.57 156034959
Long 8.3326 10.01 156565057
Long 24.5813 1.73 161113608
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.244 15.85 157436898
Short 8.1938 9.10 160910644
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -40.68 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

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21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS am 07.10.2026

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