UBS Aktie News: UBS verliert am Nachmittag

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 39,13 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'768 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die UBS-Aktie bis auf 38,98 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 40,28 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'085'333 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 13,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,80 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 USD aus. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,64 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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